Il Ponsacco cala l'asso: ingaggiato Ciccio Tavano

Il Ponsacco F.C. cala l'asso per la stagione 2021-22: la società rossoblu, dopo aver annunciato l'ingaggio di Claudio Coralli, ufficializza anche l'arrivo di Francesco Tavano. Alla corte del presidente Donati arriva così un campione di razza, protagonista di oltre 500 presenze tra i professionisti nell'arco della carriera, condite da oltre 200 reti spalmate in Serie A, B e C.

Ciccio Tavano, dopo aver vissuto l'ultima annata tra le fila del Prato in Serie D, scende un altro scalino e a 42 si rilancia per un'avventura in Eccellenza. A Ponsacco ritrova il partner con il quale ha scritto pagine di storia del calcio empolese: il centravanti Claudio Coralli.

Fonte foto: pagina Facebook del Ponsacco F.C.