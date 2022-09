"Vocina uno di noi", ultimo saluto all'Arena per Aureliano Nardini

"E ora alziamo noi la 'vocina' per te". Ultimo saluto, nel suo stadio, per Aureliano Nardini, per tutti 'Vocina'. Lo storico custode dell'Arena Garibaldi è stato salutato dalla Curva Nord con una cerimonia speciale, fra cori e fumogeni, andata in scena nel primo pomeriggio di oggi 24 settembre. Un funerale 'di campo' per chi come lui ha sempre 'servito', come amava dire, i colori nerazzurri. "E' stato il custode di un pezzetto di storia, quella di un Pisa meno mediatico, meno social, ma più verace. Il custode di tanti ricordi e momenti che adesso dovremo portare avanti noi", hanno scritto in una nota i ragazzi della Curva Nord.

