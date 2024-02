La cavalcata del Futsal Pontedera continua: battuta la Real Casalgrandese

Bella prova di forza del Futsal Pontedera, che nell'ultima giornata di campionato ha superato per 6-0 la Real Casalgrandese. Dopo la sconfitta maturata nel primo turno di Coppa Italia pochi giorni prima, la banda di mister Sardelli ha lanciato un messaggio netto e chiaro a tutte le avversarie del girone C di Serie B.

Con questo risultato, infatti, complice anche il pareggio esterno per 3-3 del Futsal Prato contro il Levante Futsal, adesso i bianconeri sono in testa alla classifica con 6 punti di vantaggio sulla coppia formata dai lanieri e dalla Mattagnanese, vittoriosa di misura per 3-2 sul Sant'Agata.

Al PalaPonticelli di Santa Maria a Monte, lo 0-0 tra Futsal Pontedera e Real Casalgrandese dura appena 54 secondi, tanto basta infatti a Gningue per trovare la via del gol e portare in vantaggio i padroni di casa. Il raddoppio per Cerri e compagni è arrivato in chiusura della prima frazione di gioco, con Della Marca su schema da calcio di punizione. In avvio di ripresa, il Futsal Pontedera ha calato il tris con il calcio di rigore trasformato da Mangione. I bianconeri hanno poi allungato con Morganti, a segno su assist di Della Marca.

Nel finale, i pontederesi hanno definitivamente chiuso i giochi con le doppiette di Gningue e Della Marca, che ha toccato quota 19 gol stagionali in campionato. Con i tre punti ormai in ghiaccio, mister Sardelli ha fatto ruotare tutti gli uomini a sua disposizione, dando spazio e minuti e anche ai classe 2004 Fabio Ceccarelli e Lorenzo Galli e al classe 2007 Guido Testi. Adesso il calendario del torneo prevede una settimana di pausa per il Futsal Pontedera, che tornerà in campo sabato 10 febbraio per la sfida di alta classifica in casa del Futsal Prato.