Pugilato: il sanminiatese Gabriele Falaschi campione Youth regionale

Una finale tiratissima, con una decisione non unanime dei giudici, è quella che si è aggiudicato, domenica 4 ottobre, il sanminiatese Gabriele Falaschi nella qualifica Youth, fino a 64 kg, regalando così alla Boxe Mugello il terzo titolo ai campionati regionali Junior e Youth.

I campionati si erano tenuti nel precedente fine settimana a Firenze, ma dato l'elevato numero di iscritti nella categoria di Falaschi quest'ultimo era dovuto partire, il venerdì, dai quarti di finale e la domenica, in semifinale, aveva conquistato la finale. Domenica sera, a Bologna, il felice epilogo in un match equilibrato con Raul Diani, il fortissimo pugile dell'Accademia Pugilistica Fiorentina, campione uscente nella qualifica Youth nel 2019. Una grande soddisfazione anche per i tecnici all'angolo del ragazzo: il Maestro Gabriele Sarti e il tecnico Alessandro Dell’Unto che cura, quotidianamente, la preparazione del ragazzo nella palestra 'Tana delle Tigri' di Ponte a Egola.

E' stato un match deciso sul filo di lana, in cui entrambi gli atleti hanno dato il massimo non risparmiandosi e mostrando il meglio del loro pugilato, ma la maggiore insistenza e il ritmo più elevato di Falaschi hanno avuto la meglio sulle ottime ripartenze di Diani. Per raggiungere la vittoria il pugile della società borghigiana avrebbe dovuto fare il match perfetto. Falaschi va, pertanto, a fare compagnia agli altri due compagni di squadra, Ermir Haruni e Gabriele Guidi Rontani, che avevano conquistato il podio più alto la scorsa settimana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per il pugile di San Miniato, però, non c'è tempo per rifiatare. Infatti sarà impegnato nel Torneo di Qualificazione ai Campionati Italiani dal prossimo giovedì, 8 ottobre, che si terrà a Roseto degli Abruzzi. Un torneo che potrebbe dargli la possibilità di bissare il titolo dell'anno scorso, conquistato a Roma nella qualifica Junior.