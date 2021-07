Gara 'Nuoto di fondo Città di Pisa' sul litorale pisano: "Speriamo diventi una classica"

Arriva sul Litorale pisano la 'Nuoto di fondo Città di Pisa', un nuovo appuntamento per gli amanti dello sport organizzato da Phisio Sport Lab asd in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa e Croce Rossa Italiana.

La prima edizione, in programma domenica 25 luglio dalle 10, promette spettacolo sulle acque di Marina di Pisa e Tirrenia, con una competizione che prevede in un'unica mattinata 5 percorsi di gara. "Gli atleti potranno partire da una distanza di 5 chilometri, 4 chilometri, 3 chilometri, un miglio e mezzo miglio" spiega l'organizzatore Marino Pratesi: "Una gara che combina le discipline del nuoto di Fondo e Mezzo Fondo in un unico appuntamento, con partenze simultanee suddivise in base alla distanza. Tutti gli Atleti saranno dotati di chip elettronico e cuffia di colore diverso che caratterizza la distanza di gara; gli atleti della 5 km, 4 km e 3 km partiranno da Marina di Pisa, rispettivamente da piazza delle Baleari, piazza Sardegna e dal Bagno Marco Polo, mentre quelli iscritti a Miglio e Mezzo Miglio prenderanno il via da Tirrenia, rispettivamente dal Bagno Paradiso e dal Bagno Cosmopolitan. L'arrivo, per tutti, è al Bagno Imperiale".

La competizione si svolgerà in completa sicurezza e potrà essere seguita dal pubblico sulla battigia. Gli atleti nuoteranno lungo costa all'interno di boe di delimitazione, in area già interdetta alla navigazione, accompagnati dai mezzi della Croce Rossa per la sicurezza in mare e da canoe del circolo Arnino di Marina di Pisa, assistiti a terra dalla Pubblica Assistenza del Litorale Pisano. "Ringraziamo tutti per la collaborazione, insieme agli stabilimenti balneari coinvolti grazie al Sib Confcommercio Pisa. Ogni partecipante gareggerà con una boa messa a disposizione dall’organizzatore e all’arrivo riceverà uno speciale riconoscimento: registrazione sulla boa di gara della sua età anagrafica e la distanza percorsa. Un nuovo appuntamento che ci auguriamo possa diventare una classica del litorale pisano" conclide Pratesi.

"Marina di Pisa e Tirrenia - celebra il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani - si preparano a vivere una bella giornata di sport. E' bello che questa manifestazione veda protagonisti gli stabilimenti balneari, veri e propri punti di partenza di alcune tappe della competizione. Iniziative come queste mettono in evidenza tutte le potenzialità del litorale pisano e la sua capacità di attrazione per il turismo sportivo, che può essere un trascinante volano per l'economia e lo sviluppo del territorio, come diciamo ormai da anni, dimostrandolo anche concretamente con le iniziative che organizziamo e supportiamo".

Le iscrizioni alla 'Nuoto di Fondo Città di Pisa' sono aperte fino a domenica 18 luglio a tariffa ridotta, e sarà possibile iscriversi fino al 23 luglio. Per info e iscrizioni contattare il 3331315654 (Marino Pratesi) o via mail a segreteria@phisioman.com.