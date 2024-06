Giovani talenti pisani del calcio affrontano innovativo allenamento mentale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sul manto perfetto del circolo sportivo "La Fragola" di S.Andrea in Pescaiola, il 20 Giugno si è tenuto un evento calcistico innovativo che ha coinvolto undici giovani talenti locali. Organizzato da Stefano Nicoletti (mental coach professionista attivo con sportivi di ogni livello con il suo brand PlayTheNow) il nuovissimo "Mental Coaching Camp PlayTheNow" ha messo alla prova l'attenzione e l'intensità di gioco dei ragazzi, tutti classe 2008, in tutti i fondamentali del gioco, dalla corsa alla tecnica individuale fino alle situazioni più delicate e temute, come quella dei calci di rigore. In particolare si è ricorso a innovative tecniche di allenamento visivo: l'attenzione è un fattore fondamentale della prestazione sportiva e anche di quella scolastica ed è importante allenarla per ben figurare in un ambiente sempre più ricco di distrazioni. Gli undici talenti pisani hanno risposto con interesse alle sollecitazioni, che di solito non si ha tempo né possibilità di sperimentare nei consueti allenamenti settimanali. In omaggio con il Camp hanno ricevuto un pallone da calcio professionale offerto dallo sponsor tecnico, una nota marca di attrezzatura sportiva.