Calcio: i Giovanissimi 2009 del Pisa Ovest vincono il campionato con due giornate di anticipo

I Giovanissimi 2009 del Pisa Ovest si aggiudicano con due giornate di anticipo il campionato provinciale Under 15. Una splendida cavalcata conclusa a Pontedera sul campo della Bellaria lunedì 22 aprile con uno 0-0, che ha dato la matematica promozione ai rossoblù di mister Simone Messina imbattuti sul campo. Una stagione condotta dall’inizio alla fine in testa alla classifica senza mai perdere un colpo sulle dirette inseguitrici che si sono alternate alle sue spalle durante tutta la stagione.

LA PREMIAZIONE DELLA SOCIETÀ. Domenica 28 aprile dopo il successo interno contro il San Miniato Basso (5-4) al Comunale di Porta a Mare, la società ha voluto omaggiare la squadra e lo staff con una simbolica premiazione al centro del campo. Abbracci e congratulazioni per l’ottimo lavoro del tecnico e della squadra sono stati espressi dal presidente Stefano Toni, dal ds Jacopo Balestri e dal dg Stefano Cattani: “Siamo molto soddisfatti per questa vittoria costruita dal mister e dal suo staff. I ragazzi hanno saputo ascoltare per tutta la stagione i dettami del mister, hanno sempre lavorato bene dominando dall’inizio alla fine questo torneo. La vittoria diciamo che è meritata e rispecchia i valori che si sono visti durante la stagione in questo campionato”.

LE PAROLE DEL MISTER. “Non abbiamo lasciato niente a nessun avversario incontrato quest’anno sotto tutti i punti di vista - ha detto Simone Messina, allenatore del Pisa Ovest Under 15 - i ragazzi sono stati sempre bravissimi dedicandosi sempre all’ascolto e riportando sul campo la domenica quello fatto durante la settimana. Siamo felicissimi - continua Messina - di questo risultato perché non eravamo partiti con questo obiettivo, sia io che mister Marco Daini, che ha lavorato insieme a me, la società i direttori tecnici che si sono succeduti, da Pellegrini a Ciardelli, al presidente Stefano Toni e tutta la famiglia del Pisa Ovest”. Messina fa un passo indietro: “Questo gruppo si è rivelato davvero formidabile. Tutto parte da due stagioni fa quando ho iniziato a lavorare al primo anno di Giovanissimi, un gruppo che nel tempo si è consolidato con partenze e nuovi arrivi molto validi che ci hanno permesso di arrivare a questo traguardo” conclude Simone Messina.

GIOVANISSIMI 2009 UNDER 15 LA ROSA:

Andrea D’Amelio, Alessandro Amaro Nessi, Marco Malasoma, Gabriel Selimi, Francesco Triscari, Diego Clocchiatti, Thomas Paolicchi (Capitano) Nicolas Riccardi, Edoardo Bria, Kevin Shevroja, Nicholas Costa, Lorenzo Bini, Francesco Bottai, Alessandro Corsi, Matteo Gianvanni, Andrea Guarini, Thomas Lisuzzo, Nicolò Meucci, Iacopo Rastelletti, Lorenzo Tempera.

STAFF TECNICO. Allenatore: Simone Messina. Allenatore in seconda: Marco Daini. DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI: Anna Pontoni, Ciro Guarini, Giuseppe Clocchiatti.