Pontedera e la Valdera protagoniste del Giro della Toscana

Mercoledì 16 settembre la quinta edizione del Giro della Toscana interesserà il Comune di Pontedera e la Valdera. Una opportunità per gli appassionati e per l’intera città di vedere atleti professionisti di caratura internazionale darsi battaglia, in vista del prossimo appuntamento mondiale su strada, con partenza e arrivo a Pontedera. Anche quest’anno la corsa sarà ripresa dalla diretta Rai: una sicura occasione di promozione e valorizzazione del territorio.

"L’organizzazione - spiega in una nota il Comune di Pontedera - si scusa per gli eventuali possibili disagi sulla circolazione e sulla sosta che lo svolgimento in sicurezza di un evento di tale portata fisiologicamente reca con sè. Per minimizzarli la macchina organizzativa conterà oltre cento persone tra volontari e operatori delle forze di polizia. Sempre nell’ottica di uno svolgimento in sicurezza dell’evento è stata disposta inoltre la cessazione anticipata dell’attività di alcune scuole. L’auspicio è che la gara ciclistica possa incontrare l’entusiasmo degli appassionati e degli sportivi di Pontedera e dell’intera Valdera".

Il raduno degli atleti per la firma di partenza è previsto dalle ore 8,45 alle ore 10,10 in Piazza Martiri della Libertà. La partenza ufficiosa avverrà alle ore 10,20 in Pontedera, Via Alcide De Gasperi, ed è previsto un trasferimento di 4,8 km. La partenza ufficiale avverrà alle ore 10,30 in via dell’Industria con arrivo stimato in via De Gasperi stimato nella forbice oraria 14:40-15:05. Per ogni ulteriore info è possibile visitare il sito internet del Comune di Pontedera.