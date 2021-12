Giulia Palla argento ai Campionati italiani assoluti di longboard

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Dopo un’annata difficile, come quella passata, sono riprese le competizioni a livello nazionale anche per il surf. Una lunga mareggiata ha permesso lo svolgersi della competizione per l’assegnazione, rimandata più volte, del titolo 2020 nella giornata di domenica 28 novembre. Viste le condizioni favorevoli gli organizzatori hanno deciso di chiamare, per il giorno successivo, anche la gara per il titolo 2021. Una due giorni di gare ai massimi livelli, dove i migliori surfisti specialisti del longboard si sono sfidati in acqua tra le onde di Andora e Recco. All’esordio nelle competizioni di alto livello, Giulia Palla, venticinquenne di Tirrenia, è riuscita a conquistare la seconda posizione in entrambe le giornate, cedendo lo scettro solo alla veterana di questo sport, la grossetana Francesca Rubegni, regina italiana di questa disciplina e titolo europeo all’ultima edizione nel 2019. Per la medaglia di bronzo si sono alternate ad Andora la giovanissima promessa sarda Giulia Pala, quasi omonima della pisana, e a Recco Carolina Leonardi. Giulia, appassionata di surf fin da bambina, istruttrice da diversi anni, si allena tra le onde della Toscana, ma quando lavoro e studi universitari lo permettono, si concede una fuga sull’oceano per perfezionare la sua tecnica. Un movimento, quello del surf, in forte crescita anche in Italia, grazie anche all’introduzione di questo sport nel panorama olimpico e allo smisurato aumento di partecipanti, sia a livello amatoriale che agonistico sulle nostre coste.