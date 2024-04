Golf: a Tirrenia il Trofeo Porto di Pisa 'Villa Rondini'

Il green del Cosmopolitan Golf & Country Club di Tirrenia ospiterà, domenica 5 maggio, il Trofeo Porto di Pisa 'Villa Rondini' , organizzato in collaborazione con il Porto Turistico di Pisa e lo Yacht Club Porto di Pisa. Main sponsor Villa Rondini, la nuova destinazione turistica di Marina di Pisa, il cui progetto di sviluppo è seguito da Marina Development Corporation.

Un evento che unisce la passione per questo nobile sport con la bellezza della natura che circonda le 18 buche del campo. Il club è infatti incastonato nell'Oasi WWF Dune di Tirrenia, un'area protetta all'interno del Parco Naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, un ambiente naturale di grande pregio, tra la rigogliosa vegetazione della macchia mediterranea e la maestosità della pineta. Il layout tecnico e articolato del campo metterà alla prova le capacità dei giocatori, i quali dovranno affrontare una serie di sfide stimolanti sul piano tecnico ed emozionale.

La golf cup è giunta alla quarta edizione, a testimonianza della sua crescente popolarità e dell'impegno costante degli organizzatori nel promuovere e sostenere questo evento di prestigio. "Il torneo ha attratto sempre più partecipanti e ha contribuito a rafforzare i legami tra la nostra Marina e gli operatori del litorale pisano - ha commentato Simone Tempesti, amministratore unico del Porto di Pisa - legami che si sono ulteriormente consolidati con il coinvolgimento di Marina Development Corporation nelle iniziative di valorizzazione del territorio. Questo traguardo è motivo di orgoglio per tutti coloro che sono coinvolti, dimostrando il successo di un'idea che ha saputo conquistare il cuore degli appassionati dello sport e della natura".

Il torneo si svolgerà in modalità stableford 3 categorie, premi: 1° lordo assoluto, 1° e 2° netto di ciascuna categoria, 1° lady, 1° senior e 1° 2° 3° netto utenti del Porto di Pisa. A estrazione 2 uscite in barca a vela con istruttori qualificati. I primi centoventi iscritti riceveranno un simpatico omaggio. Premiazioni attorno alle 18 e a seguire aperitivo a bordo piscina.

Le iscrizioni sono aperte fino alle 11 di sabato 4 maggio, ultimi posti disponibili. Per informazioni: +39 050 33633, info@cosmopolitangolf.it. Il Cosmopolitan Golf & Country Club si trova in via delle Eriche 133, a Tirrenia.