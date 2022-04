Ciclismo, al 6° G.P. CIttà di Pontedera atleti ucraini schierati in prima fila alla partenza

E' Nicola Venchiarutti il vincitore del 6° G.P. CIttà di Pontedera, gara ciclistica nazionale per Elite e Under 23 disputata sabato sulle strade della Valdera.

Il percorso, di 166 chilometri con un misto in pianura e in quota, ha visto partenza e arrivo in via De Gasperi a Pontedera e passaggi nei comuni di Casciana Terme - Lari, Palaia e Capannoli.

Una edizione di lusso, che ha raccolto 176 atleti in rappresentanza di 31 squadre e che ha visto, tra le formazioni al via, anche la nazionale ucraina, schierata in prima fila al momento del via, con gli atleti che hanno anche ricevuto le donazioni raccolte dalle società sportive localiGs Galimberti, La Borra Bike, Gruppo Ciclistico La Rotta, Una Bici per Tutti ).

Il vincitore, premiato dal consigliere comunale di Pontedera con delega allo sport Emilio Montagnani, ha preceduto sul traguardo Davide De Pretto e Francesco Di Felice.