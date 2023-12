1° Gran Premio Toscana Beach Bocce: vince l'Emilia Romagna, Toscana seconda

Domenica 3 dicembre a Pisa si è svolto il 1° Gran Premio Toscana Beach Bocce a squadre; una gara nazionale per rappresentative regionali, organizzata dal Comitato Regionale FIB Toscana con la diretta partecipazione delle ASD Pisa Bocce, Bocciofila Pistoiese e ASD Beach Space con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pisa.

La gara si è svolta presso lo spazio Beach del Cus di Pisa, una struttura dedicata alla pratica degli sport beach tutto l’anno. Si è trattato di una manifestazione unica nel suo genere per rappresentative regionali composte da minimo 4 e massimo 6 atleti, di cui la metà donne, che si sono affrontate nel corso dell’intera giornata, sotto la direzione della sig.ra Rachele Maggio. Vi hanno preso parte le squadre di Emilia Romagna, Liguria, Marche, Toscana, Trento, Veneto, che hanno dato vita a una manifestazione con giocate eccezionali, dimostrando la trasversalità della specialità Beach, tra le fasce di età e i generi.

A vincere è stata la squadra emiliana-romagnola guidata dall’esperto Massimo Serafini e composta da Maria Vittoria Baldi, Pierina Malacarne, Gabriele Masi e Corrado Lodi. A cedere in finale sono stati i padroni di casa della Toscana, condotti da Giordano Pini, ovvero il pistoiese Igor Santerini, il livornese Antonio Palumbo, il viareggino Renato Pucci, la giovane pisana Agnese Casini, la grossetana Anna Monfreda e la fiorentina Enza Lombardi. Terze classificate le squadre del Veneto, che sotto la guida del ventitreenne Umberto Campagnolo ha schierato i giovanissimi Daniele Perin e Antonio Riccardi con Alberta Barcu e Marisa Crespi, e della Liguria (Anita Barbini, Maria Lucia Trancia, Andrea Dagnino, Giovanni Satta). Quinto posto per le Marche (Simona Zanichelli, Maria Elena Egidi, Andrea Formica e Roberto Malucci sotto la guida di Antonio Fabiani) e per Trento di Gianni Martinelli (Maurizia Magri, Roberta Santoni, Vito Mazzilli, Alessandro Martinelli).

A premiare sono stati il Presidente di Fib Toscana Giancarlo Gosti e il Consigliere Fib Toscana coordinatore regionale Beach Bocce Carlo Lazzeroni. Nel corso della giornata sono intervenuti l’assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa e il vicepresidente del Cus Pisa Giuliano Pizzanelli. Nel corso della giornata sono stati premiati anche i primi tre classificati individuali femminili e maschili del Circuito Toscana Beach Bocce 2023: Agnese Casini, Anna Monfreda ed Enza Lombardi (prima, seconda e terza) e Renato Pucci, Giordano Pini e Antonio Palumbo (primo, secondo e terzo).