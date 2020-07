Prima di Pisa-Ascoli il grazie dei tifosi per la salvezza raggiunta

I gruppi organizzati della Curva Nord Maurizio Alberti invitano tutta la tifoseria neroazzurra ad un ritrovo, lunedì 27 luglio, prima della gara contro l'Ascoli, per ringraziale la squadra per la salvezza raggiunta. E, ovviamente, anche per supportarli nelle ultime due sfide di calendario, fra cui quella molto sentita proprio con i bianconeri.

"Non ci saranno ritrovi davanti l'Hotel o allo stadio - scrive la Curva Nord - i tifosi sono invitati a presentarsi in motorino e ad aspettare il passaggio del pullman nerazzurro lungo il percorso da AC Hotel all'Arena Garibaldi. Indicativamente, dalle ore 18.50, nella zona tra il distributore e la rotonda. Al passaggio del mezzo, faremo corteo e scorta in movimento. Quando il pullman raggiungerà l'Arena, il corteo si scioglierà spontaneamente. L'invito - specificano i gruppi - è a seguire le indicazioni e a comportarsi in modo consono alla situazione attuale".