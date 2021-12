Henchiri sconfitto in Belgio per il titolo EU superpiuma, polemica sul verdetto

Belgio amaro per Nicola Henchiri. Il pugile pisano non ce la fa a conquistare il titolo europeo dei pesi superpiuma a Herstal, cittadina a pochi chilometri da Liegi. Vince ai punti non senza strascichi polemici il belga di origini del Kirghizistan, Faroukh Kourbanov. Henchiri era arrivato in Belgio come sfidante, ma carico di aspettative e cercava il riscatto dopo la sconfitta del 15 ottobre scorso a Reggio Emilia contro lo spagnolo Felix Gomez che non gli aveva consentito di mantenere la cintura EU. Nel novembre scorso era stato chiamato all'ultimo momento per sostituire il francese Samir Ziani, che ha dato forfait per infortunio. Il verdetto dei giudici non è risultato essere unanime: 114-114, 116-112, 115-113, dunque un pareggio e due verdetti a favore di Kourbanov. Questo l’esito di una riunione belga disputatasi a porte rigorosamente chiuse per l'emergenza Covid-19.

"Un verdetto casalingo che ci lascia tanta rabbia e delusione - afferma Michele Mostarda allenatore di Nicola Henchiri - siamo stati derubati, non siamo stati trattati bene, hanno vinto i poteri forti ma noi andiamo avanti e non ci arrendiamo. Chi ha visto il match si è accorto della grande scorrettezza. Nicola a mio avviso ha vinto otto delle dodici riprese disputate. Ha condotto il match con grande autorevolezza iniziato, in maniera aggressiva mettendo alle corde Kourbanov spesso in difficoltà sui colpi di Nicola. Kourbanov aveva anche un occhio gonfio. Eravamo fiduciosi nel verdetto dopo aver seguito l'andamento del match. La decisioni dei giudici però ci hanno lasciato l'amaro in bocca".

Nel post gara il pugile pisano Nicola Henchiri ha preferito non parlare limitandosi ad post social: "Va bene così! accettiamo anche un risultato che non condividiamo, si prende e andiamo avanti per la nostra strada. Grazie per tutte le porsene che ci hanno sostenuto e seguito da lontano. A presto".