Un islandese sotto la Torre: il Pisa ufficializza l'arrivo di Hermannsson

Il difensore 26enne ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Arriva in nerazzurro dopo aver vinto il titolo in Danimarca con il Brondby

Il Pisa piazza un altro colpo in difesa e consegna a Luca D'Angelo un reparto praticamente al completo. Il centrale Hjortur Hermannsson è ufficialmente un nuovo calciatore nerazzurro: arriva a parametro zero dal Brondby, formazione con cui nella scorsa stagione ha conquistato il titolo di Danimarca, e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Classe 1995, Hermannsson ha debuttato nella massima serie del suo Paese nel 2011 con la maglia del Fylkir per poi approdare la stagione successiva al PSV Eindhoven e quindi IFK Göteborg. Nel 2016 è iniziata la sua lunga ed importante esperienza con i danesi del Brøndby, compagine con cui ha collezionato oltre 100 presenze e, soprattutto, con cui ha conquistato un Campionato e una Coppa di Danimarca. Numerose le esperienze in campo internazionale, sia nelle Coppe per Club, sia con indosso la maglia della Nazionale Islandese con cui ha preso parte anche all’avventura Europea del 2016 e della quale è ancora uno dei punti di riferimento.

Insieme a lui ha raggiunto il ritiro di Rovetta anche il centrocampista esterno Gabriele Piccinini. Classe 2001, Piccinini è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Sassuolo e Parma prima di approdare alla Reggiana: con gli emiliani disputa il suo primo campionato di Serie D nella stagione 2018-2019 per poi passare al Lentigione con cui colleziona 43 presenze (13 gol). Il calciatore ha sottoscritto un contratto che lo legherà al sodalizio nerazzurro fino al 30 giugno 2024.

Fonte foto: Ufficio Stampa Pisa Sporting Club