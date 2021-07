Hockey: sei atleti del Cus Pisa convocati in Nazionale

In quattro prenderanno parte agli Europei femminili under 19, due sono stati selezionati per gli Europei maschili under 19

Il Cherubino si veste d'azzurro. Sei atleti del Cus Pisa Hockey sono stati convocati in Nazionale: quattro inseriti nella lista che rappresenta l'Italia agli Europei femminili di hockey su prato Under 19, due nella formazione che partecipa agli Europei maschili Under 19 di hockey su prato. I difensori Nina Corradini e Francesca Palma, la centrocampista Matilde Piccinocchi e l'attaccante Letizia Foggi sono state chiamate dall'allenatore Fabrizio Mattei a far parte della spedizione azzurra all’Europeo Under 19 di Zurigo. Le Azzurrine sono inserite nel girone B, insieme a Francia e Svizzera, mentre dall'altra parte del tabellone girone a tre squadre con Austria, Bielorussia e Polonia.

I difensori del Cus Pisa Hockey Valentino Malucchi e Simone Zoppi sono stati invece inseriti dall’allenatrice Daniela Possali nella lista dei 18 atleti che partecipa all’Europeo maschile Under 19 di hockey su prato a Vienna. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel girone A, insieme a Francia e Repubblica Ceca. Austria, Polonia, Turchia e Ucraina compongono invece il girone B.