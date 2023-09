I Pisa Towers alla Notte bianca dello sport

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sabato 23 settembre dalle 19 alle 23 la squadra Pisa Towers sarà presente alla Notte Bianca dello Sport organizzata dal Comune di Pisa. Dalle 19 alle 23 sarà possibile provare il gioco del baseball e del softball nel tunnel di lancio gonfiabile della FIBS che sarà allestito in Lungarno Gambacorti (zona Palazzo Blu). Allo stand sarà presente Saverio Fioravanti ex giocatore del Livorno 1948 Baseball asd e attualmente giocatore di serie A nella squadra della Fiorentina Baseball che, insieme ai ragazzi e alle ragazze della squadra pisana e all’allenatore Filippo Fabbri, farà provare ai bambini e alle bambine (dai 5 ai 15 anni) alcune azioni di gioco. La squadra pisana nata grazie all’impegno e alla visione dell’indimenticabile Franco Grappolini sta crescendo di anno in anno e sta cercando nuove atlete e atleti in vista del prossimo campionato! Se hai dai 5 ai 15 anni vieni a provare gratuitamente questi meravigliosi sport.