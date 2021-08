Il Comune di Vecchiano premia Kevin Cirrone

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Si è svolta giovedì 19 Agosto la cerimonia annuale che vede la giunta comunale di Vecchiano riconoscere attestati di "merito" a varie figure locali che operano come atleti, tecnici e dirigenti in ambito sportivo. A consegnare gli attestati il Sindaco Angori l'Assessore allo Sport Lelli. Tra questi si evidenzia il nome di Kevin Cirrone che riceve a distanza di ben trentadue anni un riconoscimento sportivo legato al settore basket, dopo il famoso Andrea Cempini nel 1988. Ancora un augurio per questo giovane cestista che dalla prossima stagione giocherà in Eccellenza Nazionale sotto i colori Rossoblu della Pallacanestro Don Bosco Livorno un esperienza di grande spessore in una società che da anni milita con il proprio settore giovanile ai massimi livelli Nazionali, che questo possa essere l' inizio di un cammino ricco di crescita personale e tecnica.