Il Dream Volley alle finali del campionato italiano di sitting volley femminile

Prenderà il via domani presso la Palestra “Pala Ponti” di Parma la fase finale del Campionato italiano maschile e femminile di sitting volley. Le 14 formazioni in competizione per il titolo tricolore, 6 nel femminile e 8 nel maschile, si daranno battaglia sui 6 campi allestiti all’interno dell’impianto della cittadina emiliana. Sia nel torneo maschile che in quello femminile le squadre partecipanti sono state suddivise in due gironi: Torneo femminile Girone A: Dream Volley Pisa, L’Abbondanza del Pane Nola, Number One SA 360 Roma Girone B: Cedacri SV Gioco Parma, Diasorin Fenera Chieri e Modena Sitting Volley La formula di gioco è identica sia nel femminile che nel maschile: due gironi all’italiana da tre squadre nel femminile e due gironi all’italiana da quattro squadre nel maschile. Nel femminile e prime classificate di ogni girone accederanno direttamente alle semifinali dove affronteranno le vincenti delle partite di qualificazione (2°/3°, 3°/2°).



Le squadre che vinceranno le semifinali prenderanno parte alle finali Scudetto, mentre le perdenti giocheranno le finali per il 3/4° posto.Le finali che assegnano lo Scudetto femminile e maschile, in programma rispettivamente alle ore 9.30 e alle ore 11.00 di domenica 4 giugno, saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI) Il calendario della fase finale del Campionato italiano maschile e femminile di sitting volley. Tutte le partite saranno giocate alla Palestra “Pala Ponti” di Parma



Le nostre ragazze sono inserite nel girone A ed avranno come avversarie il Sitting Volley Città dei Gigli Nola e la Sport Academy 360 Roma. Di seguito il programma della gare; Girone A - Venerdì 2 giugno Ore 17.00 Dream Volley Pisa-L'Abbondanza del Pane Ore 19.00 Dream Volley Pisa-Numberone SA 360 RM Sabato 3 giugno Ore 10.00 L'Abbondanza del Pane-Numberone SA 360 RM Girone B – Venerdì 2 giugno Ore 17.00 - Cedacri SV Giocoparma-Diasorin Fenera Chieri Ore 19.00 - Cedacri SV Giocoparma-Modena Sitting Volley Sabato 3 giugno Ore 10.00 - Diasorin Fenera Chieri-Modena Sitting Volley Qualificazioni alle Semifinali 1°-4° posto Sabato 3 giugno – Ore 12.00 2ª A - 3ª B Sabato 3 giugno – Ore 12.00 2ª B - 3ª A Semifinali 1°-4° posto Sabato 3 giugno – Ore 16.00 1ª A – VQS1 Sabato 3 giugno – Ore 16.00 1ª B – VQS2 Finale 5°-6° posto – Sabato 3 giugno – Ore 19.00 Finale 3°-4° posto - Sabato 3 giugno – Ore 19.00 Finale 1°-4° posto - Domenica 4 giugno – Ore 9.30 – Diretta streaming ALBO D’ORO 2017 (Pesaro) 1° Dream Volley Pisa, 2° Nola Città dei Gigli, 3° Asd Rotonda Volley-Punta allo Zero Parma 2018 (Pisa) 1° Dream Volley Pisa, 2° Besana Nola Città dei Gigli, 3° Punta Allo Zero Parma 2019 (Modena) 1° Dream Volley Pisa, 2° Cedacri Gioco Parma, 3° Besana Nola Città dei Gigli 2020 Edizione non disputata 2021 (Tirrenia - PI) 1° Dream Volley Pisa, 2° Cedacrì Sitting Volley Giocoparma, 3° Sport Academy 360 Roma 2022 (Cesenatico - FC) 1° Dream Volley Pisa, 2° Cedacrì Sitting Volley Giocoparma, 3° Volley Club Cesena