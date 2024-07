Il Lenergy Pisa Beach Soccer vince a Lignano nella tappa finale della Poule Scudetto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Debutto vincente per il Lenergy Pisa BS a Lignano Sabbiadoro, dove nella tappa finale della Poule Scudetto supera l’Happy Car Sambenedettese BS 3-2. Indirizza l’incontro la doppietta di Hulk tra primo e secondo periodo, con Casapieri coprotagonista e straordinario nel parare ben due calci di rigore. La Samb trova comunque il pareggio al termine del periodo centrale grazie alle reti di Raphael e di Addarii, anche se poi chiude in inferiorità numerica causa espulsione di Bokinha. La gara è decisa al 4’ del terzo tempo, quando Ott realizza il gol del 3-2, che vale i tre punti per la squadra di Matteo Marrucci, domani di nuovo in campo alle ore 15:45 contro Città di Milano, con diretta streaming sul canale YouTube di Beach Soccer Italia.