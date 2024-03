Il Lenergy Pisa bs ingaggia Luca Remedi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Lenergy Pisa BS irrobustisce l’organico della prima squadra con Luca Remedi. Calciatore del San Miniato Basso, sulla sabbia Remedi ha disputato numerosi Memorial “Valenti” a Viareggio. Questa sarà la prima stagione ufficiale di beach soccer per il classe ’97, pronto a togliersi gli scarpini per cimentarsi con umiltà ed entusiasmo nel nuovo sport. Queste le dichiarazioni di Remedi: «Come mio fratello Alessandro, sono un grande appassionato di beach soccer. Mi allenerò innanzitutto per imparare a praticare questo sport, in cui la tattica conta molto. Ho parlato con il direttore, con Casapieri e mi sono piaciuti la programmazione e la voglia di lavorare bene. Qui troverò le figure e le strutture giuste per me, d’altronde quella del Lenergy Pisa è una società di rilievo e sono contento di farne parte».