Il Lenergy Pisa bs presenta la stagione

Il Lenergy Pisa BS si presenta alle istituzioni e alla città di Pisa, e lo farà martedì 28 maggio 2024 alle ore 11:00 presso la Sala Regia del Comune di Pisa. A pochi giorni dall’inizio del Campionato di Serie A di beach soccer, l’evento di presentazione della squadra nerazzurra sarà l’occasione per incontrare i vertici istituzionali e gli organi di stampa. Giunta al traguardo del decimo anno di storia, la società del Lenergy Pisa BS illustrerà in via ufficiale le proprie ambizioni per una nuova stagione che vedrà la bandiera rossocrociata ancora protagonista sulle sabbie d’Italie e d’Europa. La giornata di inaugurazione della stagione proseguirà la sera all’Hotel Tower Plaza di Pisa, dove si terrà la festa del decennale nerazzurro, aperta alle istituzioni, alla stampa e agli sponsor che anche quest’anno supporteranno l’attività del Lenergy Pisa BS.