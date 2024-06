Il Lenergy Pisa Beach Soccer riabbraccia Datinha

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Valigie in mano per il Lenergy Pisa BS, pronto a partire questo sabato alla volta di Nazaré, e proprio in vista dell’appuntamento dell’Euro Winners Cup mister Matteo Marrucci potrà contare sull’apporto del brasiliano Datinha, già protagonista del primo scudetto nerazzurro nel 2021 e fresco campione del mondo con la nazionale carioca, che pochi mesi fa ha alzato al cielo la coppa più importante con fascia di capitano al braccio e numero 10 sulle spalle. Di seguito l’elenco dei 12 convocati per il Portogallo: Luca Barsotti, Tommaso Bernardeschi, Carlo Capo, Leandro Casapieri, Datinha, Edson Hulk, Simone Marinai, Stefano Marinai, Mirko Mori, Paulinho, Fabio Pugliese, Luca Remedi. Non disponibili lo svizzero Noel Ott e il giovane Samuele Bacci, che parteciperà alla tappa di Viareggio del Campionato Under 20 Puntocuore, in cui i nerazzurri allenati da Lorenzo Vaglini saranno impegnati nel girone di qualificazione alle finali di Genova secondo il seguente calendario: 5/6 ore 17:30: Domusbet.tv Catania BS 6/6 ore 17:30: Happy Car Sambenedettese BS 8/6 ore 17:30 Icierre Lamezia 9/6 ore 16:30 Futsal Vasto