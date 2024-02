Il Lenergy Pisa Beach Soccer riparte da Leandro Casapieri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La prima conferma del Lenergy Pisa Beach Soccer è quella di Leandro Casapieri, portiere classe ’94 e protagonista del ciclo vincente nerazzurro. Alla quarta stagione consecutiva tra i pali del litorale pisano, la conferma dell’estremo difensore arriva nei giorni in cui Casapieri è impegnato con la nazionale italiana a Dubai, dove giovedì prossimo avrà il via il mondiale di beach soccer. Lunedì invece si terrà il gala del Beach Soccer Stars 2023, in cui Casapieri è candidato al premio di miglior portiere maschile. Queste le parole del portiere già campione d’Europa con la maglia azzurra: "Felice di continuare a far parte di questa famiglia, sarà un grande anno di cambiamenti in cui dovremo ricominciare a creare l’ambiente migliore per noi. Abbiamo chiuso un ciclo importante al quale devo molto, ma sono sicuro che se ne aprirà un altro altrettanto pieno di emozioni. Ringrazio il Pisa per questa opportunità, pronto per mettermi in gioco nuovamente".