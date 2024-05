Il Lenergy Pisa Beach Soccer si presenta alla città

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Si è tenuta martedì mattina la conferenza di presentazione del Lenergy Pisa BS targato 2024 alle istituzioni, alla stampa e alla città di Pisa. La prima squadra nerazzurra è stata ricevuta insieme allo staff tecnico, alla dirigenza e a rappresentanti della società nella Sala delle Baleari da parte dell’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa. «Stiamo cercando di lavorare in grande sinergia con il Centro di preparazione olimpica CONI di Tirrenia, spingendo anche nella direzione degli investimenti sulle strutture. Abbiamo una beach arena che è veramente un ottimo impianto e si sta allargando anche dal punto di vista delle tribune; ne verrà infatti messa un’altra per raggiungere una capienza di quasi 1000 persone. Ci avviamo anche verso un evento, ancora non ufficiale, di caratura internazionale nella nostra città per quanto riguarda questa disciplina sportiva che sempre di più sta prendendo piede», ha dichiarato l’assessore. «Abbiamo dei contatti con la Federazione, con il CONI e con il dipartimento che riguarda questa disciplina; stiamo investendo e spingendo molto. Per l’amministrazione comunale e l’assessorato allo sport, quindi, è importante essere in contatto con gli atleti e con lo staff in quanto riteniamo fondamentale la valorizzazione di questa squadra e di questo sport. Ci tengo a fare un grande augurio a una delle eccellenze del nostro territorio che ha conquistato traguardi importanti, trofei prestigiosi in Italia e in Europa in vista del campionato di Serie A». Intervenuto poi il presidente Alessandro Donati, vertice della società nerazzurra al decimo anno di storia: «Negli ultimi anni la sinergia tra la nostra realtà e il Comune di Pisa ha permesso di essere qui anche oggi a raccontare un’altra stagione. L’impegno profuso da parte del CONI e del Comune nell’impiantistica è fondamentale per riuscire a ospitare eventuali tappe ed eventi internazionali, ma sicuramente anche l’investimento realizzato presso la beach arena dell’Orange Beach è congeniale sia alla prima squadra che all’attività giovanile: abbiamo l’under 20 che disputerà un campionato nazionale, le under 17 e under 15, e poi ospiteremo un torneo giovanile con 200/250 ragazzi del territorio dai 12 ai 18 anni. Siamo un’attività in movimento e in continua crescita. La prima squadra è invece il fiore all’occhiello che ci rappresenta in Italia e in Europa anche quest’anno, e siamo estremamente felici di essere oggi a presenziare in un luogo caratteristico della nostra città. Quest’anno ci apprestiamo alla terza partecipazione consecutiva all’Euro Winners Cup, la Champions League di questo sport, e ci presenteremo all’appuntamento da vicecampioni d’Europa», continua Donati. «L’anno scorso per un soffio è mancato il titolo, però dobbiamo solo essere orgogliosi e ringraziare la squadra che nella passata stagione è stata sconfitta solo ai calci di rigore nella finale; d’altronde questo purtroppo e per fortuna è lo sport. Inoltre quella di quest’anno sarà la nostra decima partecipazione consecutiva alla Serie A, che nello scorso triennio ci ha visti protagonisti con la vittoria di due Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Ci presentiamo ai nastri di partenza con una squadra un po’ rinnovata ma con l’obiettivo di aprire un altro ciclo in cui si possano raccogliere dei titoli.» Per l’area tecnica ha preso invece la parola Andrea Pelli, vicepresidente e direttore sportivo: «Quest’anno abbiamo chiuso un ciclo vincente, ma abbiamo confermato l’ossatura dello staff tecnico, composto da eccellenze di questo sport, e quello dei giocatori in nerazzurro dal 2017/2018 che adesso sono a tutti gli effetti dei campioni. Infine abbiamo introdotto nuovi giocatori comunitari ed extracomunitari di assoluto valore, andando peraltro a valorizzare prodotti del settore giovanile per dare continuità al progetto di valorizzazione dei giocatori del territorio, affinché questo sport possa essere sempre più ben visto agli occhi della città. Gli obiettivi rimangono quelli massimi e daremo tutto per tornare qui a fine stagione per festeggiare dei trofei». Hanno seguito poi la presentazione dei singoli giocatori da parte dell’allenatore Matteo Marrucci e l’augurio del responsabile marketing Enrico Santini: «È un gruppo veramente fantastico, unito». La conferenza si è conclusa con foto di rito e con i migliori auspici per l’inizio del campionato di Serie A, in programma questo fine settimana con la tappa di Viareggio.