Il Pisa calcio a 5 AnimaNera alle finali nazionali 

Le ragazze nerazzurre a Rimini per le finali Nazionali Pisa. Il Pisa C5 femminile AnimaNera tornerà da venerdì 25 a domenica 27 giugno a Rimini per le finali Nazionali di calcio a 5 femminile. Le nerazzurre del Presidente Franco Lattanzi sono le campionesse italiane in carica, tricolore vinto nel 2019 in finale contro le ragazze di Cuneo. Lo scorso anno 2020 le finali non si sono disputate a causa della pandemia, ma questo anno si torna in campo con 16 squadre al via che rappresentano tutta Italia. Le ragazze di mister Gino Troysi si stanno preparando al meglio da qualche settimana presso gli impianti del Planet Footbal di Pisa, alcune ragazze hanno salutato la squadra e altre nuove sono state inserite nel gruppo cercando di tornare dalla riviera romagnola con il bis. Le ragazze che parteciperanno alla trasferta di Rimini sono Portieri: Chiara Campi e Elisabetta Falchi Giocatrici: Martina Menicucci, Alessia Castagnoli, Chiara Masullo, Elisa Trovato, Arianna Oppido e Alessandra Giorgetti, Alice Orsini Mister Gino Troysi e accompagnatore Damiano Lattanzi. Appuntamento a venerdì 25 giugno.