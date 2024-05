Il Pisa Padel Club è la prima squadra qualificata alle finali nazionali della Coppa Dei Club Msp Italia

Con una finale tutta in casa, si aggiudica il derby il Pisa Padel Club Vibora sul Bandeja, diventando campione della Coppa dei Club MSP Toscana 2024 e la prima squadra qualificata alle finali nazionali in qualità di squadra vincitrice del campionato regionale toscano.

Il Pisa Padel Club Vibora si impone in finale per 3-1 sui cugini del Pisa Padel Club Bandeja; equilibrio nei primi due incontri con la coppia Vannuccini-Valente contro Müller-Caiozzi nel doppio femminile che portano a casa l’unico punto per i secondi classificati. I successivi due doppi maschili Rocchi-Archetti vs Salani-Micello e Poli-Macculi vs Liut-Pischedda vanno a favore delle prime coppie del Vibora. Il misto infine vede Barone-Sarracino vincere su Colombini-Taberner.

“Siamo felici per aver ridato splendore alla manifestazione Coppa dei Club MSP Toscana di padel” ha dichiarato Lorenzo Santalucia, Responsabile Padel regione Toscana MSP Italia, “un ringraziamento ai circoli partecipanti ed ai loro capitani per la collaborazione e l’impegno per il supporto e la massima serietà nello svolgimento delle gare”.

Il Pisa Padel Club rappresenterà quindi la Toscana alle finali nazionali della Coppa dei Club MSP Italia, che si svolgeranno dal 12 al 14 luglio a Parma o a Torino (la commissione sta valutando le richieste) aggiungendosi ai campioni nazionali 2023 (qualificati di diritto) del Pala Loca Latina ed alle vincitrici degli altri campionati regionali in corso di svolgimento.