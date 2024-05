Il summer camp fz11 arriva all'Orange Beach

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Lenergy Pisa BS e Orange Beach hanno il piacere di collaborare con il Summer Camp FZ11, un progetto calcistico su scala nazionale per ragazzi e ragazze che si svolgerà a Pistoia (PT) dall’11 giugno al 12 luglio e a Porretta Terme (BO) dal 15 luglio al 19 luglio. Il Summer Camp di Francesco Zizzari, ex calciatore professionista italiano, quest’anno si apre al beach soccer e lo farà presso l’Orange Beach di Tirrenia, ogni mercoledì dal 12 giugno al 10 luglio. L’FZ11 Summer Camp propone tantissime attività ricreative e si propone l’obiettivo - ormai giunto alla terza edizione, con più di 250 iscritti gli scorsi anni - di portare divertimento e apprendimento ai ragazzi e alle ragazze di tutta Italia, grazie alla possibilità di soggiorno in strutture alberghiere convenzionate. A chi è rivolto? Il programma sportivo prevede allenamenti di specializzazione e sessioni di lavoro in base al livello di preparazione e mirati per specifiche fasce d’età e ruolo. I ragazzi verranno seguiti da uno staff di professionisti, che seguiranno un rapporto stretto allenatore/giocatore per strutturare un allenamento finalizzato e personale. Disponibile sia per giocatori di movimento che per portieri! Cos’altro è incluso nell’iscrizione? • Due divise ufficiali FZ11 Summer Camp Adidas a scelta tra calciatore/calciatrice e portieri • Un kit di rappresentanza Adidas • Premi per contest e gare per tuttƏ • Attestato finale di riconoscimento e partecipazione • AssicurazioneMSPetesseramento FZ11 (valido per un anno)