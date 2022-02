In arrivo le regate del campionato primaverile 2022

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Comitato Circoli Velici Alto Tirreno riunisce lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, lo Yacht Club Livorno e la sezione livornese della Lega Navale Italiana, e organizza le regate del Campionato Primaverile 2022. Campionato che vedrà il campo di regata predisposto in un’area davanti a Tirrenia, zona caratterizzata da condizioni ideali per la vela e sarà articolato in quattro giornate dedicate a prove sulle boe con percorso “a bastone” e una giornata con una regata costiera. La flotta sarà suddivisa in tre raggruppamenti: Orc, Orc Gran Crociera e Minialtura (Sportboat) e troverà ospitalità alle banchine del Porto di Livorno. Le prove del Campionato Primaverile, che inizierà domenica 6 marzo per concludersi il 10 aprile, fanno parte del Campionato annuale, che comprende anche il Campionato Invernale del CCVAT che sarà svolto a Marina di Pisa dal 16 Ottobre al 27 novembre. Ai fini del Campionato Annuale sarà considerata ogni singola prova effettuata, con 3 prove di scarto se sono state effettuate almeno 11 prove valide, 2 prove di scarto se sono state effettuate almeno 9 prove valide, 1 prova di scarto se sono state effettuate almeno 6 prove valide. Gli organizzatori prevedono di effettuare almeno due prove per ogni giornata privilegiando l’aspetto agonistico con regate brevi, ma intense, ovviamente, tutto dipenderà dalle condizioni meteorologiche. La regata breve è molto più stimolante, i distacchi si riducono e anche le imbarcazioni più piccole possono dire la loro. Due prove vuole anche dire due partenze e doppia adrenalina per tutti.