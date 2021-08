Inaugurato il Pisa Store in Borgo Largo: tifosi in fila per il primo biglietto della stagione

Un carico di entusiasmo per avviare al meglio l'avventura nella nuova stagione: con un vero e proprio bagno di folla il Pisa Sporting Club ha inaugurato il nuovo Pisa Store in Borgo Largo nel pomeriggio di mercoledì 18 agosto. Un locale nel quale il nerazzurro trasuda dalle pareti e dove si respira un'atmosfera interamente dedicata al calcio pisano. Dalla sezione espositiva curata dall'Associazione Cento, in cui il pezzo pregiato è sicuramente la Scarpa d'oro di Wim Kieft, alla parte prettamente commerciale con tutto il merchandising targato Sporting Club. Dalle divise di gioco ufficiali alle sciarpe, passando per tazze, portachiavi, bicchieri e tutto ciò che è possiibile realizzare con l'inconfondibile marchio nerazzurro.

"Una città come Pisa, con la sua passione per la squadra di calcio, doveva avere un punto vendita ufficiale nel cuore del centro storico" ha affermato il presidente Giuseppe Corrado a margine dell'inaugurazione, di fronte a decine e decine di tifosi incolonnati davanti all'ingresso dello store, pronti a staccare il primo biglietto della stagione: quello per la partita d'esordio in campionato di domenica 22 agosto contro la Spal. "Siamo felici di vedere che la nostra idea ha incontrato il pieno sostegno della nostra gente - ha proseguito il numero uno nerazzurro - questo store diventerà un punto di riferimento anche per i molti turisti che quotidianamente solcano le strade del centro".

Poi Corrado si è concentrato sul campo e sull'avvicinamento alla partenza del torneo cadetto: "Purtroppo a causa del Covid lo stadio deve riaprire al 50% della capienza. Ma il presidente della Figc Gravina sta lavorando per presentare la richiesta di ampliare ulteriormente la percentuale di riempimento degli impianti a partire da ottobre. Siamo fiduciosi di riaccogliere nel minor tempo possibile tutti i nostri tifosi dentro all'Arena Garibaldi". L'allestimento della rosa prosegue a ritmo serrato, "con gli elementi che gradualmente stanno trovando la condizione adeguata per recitare un ruolo da protagonisti. C'è tanto entusiasmo dentro allo spogliatoio, con la garanzia dell'allenatore che conosce alla perfezione l'ambiente".

"La società è sanissima - ha aggiunto Corrado - abbiamo introdotto una visione aziendale all'interno del club: come abbiamo sempre sottolineato, il nostro intento è raggiungere vittorie e obiettivi solidi e sostenibili. Abbiamo le idee chiare sul percorso che ancora ci attende. Il Covid ci ha privato di importanti risorse, ma se una società possiede un management forte e predispone un piano di investimenti chiaro ed efficace, si può fare fronte a qualsiasi emergenza. Dalle operazioni chiuse sul mercato, con tanti giocatori acquistati in ottica futura, dà la misura della solidità del nostro programma".