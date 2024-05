Calcio giovanile e fair play a Palazzo Gambacorti

Martedì 28 maggio (ore 21) l’amministrazione comunale insieme a 'Calcio fair play Toscana' organizza un momento di incontro e confronto in Sala delle Baleari a Palazzo Gambacorti per parlare di calcio giovanile e di fair play presentando i progetti 'La partita applaudita' e 'Cari genitori'.

L’evento è aperto agli addetti ai lavori, come allenatori e responsabili delle società sportive, ma anche a genitori dei ragazzi che praticano il calcio e agli appassionati del settore, con l’obiettivo di proseguire l’opera di sensibilizzazione anche in seguito ai recenti episodi che si sono verificati su alcuni campi di calcio. Diminuire le aspettative, tensioni e pressioni nei confronti degli atleti che sono ragazzi che devono formarsi con altri valori, quali inclusione, aggregazione ed etica, anche se si parla di uno sport come il calcio con molti interessi e grande risonanza mediatica.

Sarà proposto un codice deontologico che le società potranno decidere di applicare, anche ospitando presso il proprio impianto 'La partita applaudita', un evento in cui i genitori non fanno tifo, ma applaudono tutti i calciatori in campo, una prova pratica a vivere la partita senza eccessi. La passione è un ingrediente indispensabile, ma va maneggiato con cura per tutelare i bambini e i ragazzi che si avvicinano a questo sport.

Interverranno l’assessore allo Sport del Comune di Pisa, il presidente della provincia di Pisa e il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Toscana Paolo Mangini. Per coloro i quali non potranno partecipare ci sarà la possibilità di seguire l’incontro in diretta attraverso la pagina Facebook 'Calciopiù settimanale sportivo'.