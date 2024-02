A Pontedera tappa 'Integrity Tour' di Lega Pro e Sportradar

L’Integrity Tour, progetto simbolo della lotta al match fixing e alle frodi sportive a firma Lega Pro e Sportradar AG, in collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori, ha fatto tappa dall’Unione Sportiva Città di Pontedera per il terzo appuntamento del 2024 dopo Lucca e Pesaro.

Lega Pro, sempre in prima linea in tema di educazione, sensibilizzazione e formazione dei calciatori, al fine di azzerare le condotte illecite nelle competizioni sportive, si fa portatrice dei valori dello sport che soltanto tramite iniziative di questa natura possono essere salvaguardati. A testimonianza di ciò, all’evento ha preso parte il Segretario Generale Lega Pro Emanuele Paolucci, intervenuto insieme al Responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG Marcello Presilla e al Referente Territoriale Aic Paolo Bianchet.

"Questo è un bellissimo progetto - ha commentato il direttore organizzativo del Pontedera Andrea Bargagna - che ha coinvolto Prima squadra, Primavera, staff tecnico e dirigenziale del club, e da tempo cerca di istruire società, calciatori e ragazzi del settore giovanile sui pericoli delle scommesse legali e illegali".

L’impegno di Lega Pro, Sportradar AG e Aic non si ferma qui. Prossimo appuntamento già fissato per giorno 8 febbraio 2024, quando a Benevento farà visita l’Integrity Tour.