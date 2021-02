Ippodromo San Rossore: ecco la Longines FEI Endurance World Championship 2021

L’appuntamento è per sabato 22 maggio nell'ambito della sesta edizione di Toscana Endurance Lifestyle

Inizia il conto alla rovescia per il Longines FEI Endurance World Championship 2021. Fra 100 giorni l’ippodromo di San Rossore sarà teatro di un evento tanto atteso quanto simbolico della volontà di tornare alla normalità attraverso uno sport, l’endurance, i cui valori si fondano sul vero sodalizio tra cavallo e uomo. L’appuntamento è per sabato 22 maggio 2021, nell'ambito della sesta edizione di Toscana Endurance Lifestyle.

Il direttore dell'evento, l’irlandese Brian Dunn, e sistemaeventi.it, in pieno accordo con la Federazione equestre internazionale (FEI) e la Federazione italiana sport equestri (FISE) e con il supporto istituzionale di Comune di Pisa e Regione Toscana, stanno lavorando a pieno ritmo per allestire un Campionato del mondo basato su obiettivi ambiziosi, a cominciare dalla tutela sanitaria e dal rispetto dei protocolli dettati dalla pandemia Covid-19.

"L’Italia - ha dichiarato il presidente della FISE, Marco Di Paola - sarà una grande protagonista delle scene equestri internazionali di questo 2021 e del prossimo 2022. Il primo appuntamento sarà proprio il Campionato del Mondo di Endurance di San Rossore per aprire il 2021 a grandi successi sportivi. Il Longines FEI Endurance World Championship 2021 rappresenta un vero segnale di ripartenza e rinascita dello sport, dopo una stagione segnata dalla pandemia. Gli sport equestri sono uno sport sicuro e l’endurance, per le sue caratteristiche tipiche, lo è certamente ancora di più".

"Con il campionato del mondo assoluto di endurance, San Rossore raggiungerà il vertice di questa disciplina sulla quale Alfea - sottolinea il presidente Cosimo Bracci Torsi - ha investito molto negli ultimi anni. Peccato che capiti in un periodo così difficile. Da parte nostra non faremo mancare impegno e professionalità per la riuscita dell'evento".