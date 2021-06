Ultimi posti disponibili al Summer Camp dell'Fc Fornacette

Prende il via dal 5 al 10 luglio la prima settimana dei Summer Camp Fornacette in collaborazione con il Torino Fc Academy per i ragazzi nati dal 2009 al 2016. Sono ancora disponibili gli ultimi posti: c’è tempo fino alla fine del mese di giugno per iscriversi alla seconda settimana dei Camp sempre in programma al 'Piero Masoni' di Fornacette dal 12 al 17 luglio. La società ricorda che dal lunedì al venerdì l’attività si svolgerà mattina e pomeriggio, mentre il sabato i ragazzi si alleneranno solo in mattinata. Saranno presenti al campo di Fornacette due istruttori qualificati del Torino Fc Academy.

Ai ragazzi iscritti verranno consegnati due kit per allenarsi e un kit da riposo compresi di assicurazione personale. Alle ore 8.15 è prevista l’accoglienza, mentre dalle ore 9.30 alle 12 sono previsti allenamenti divisi per fasce di età. Dalle ore 12.45 alle ore 14 il pranzo. Dalle ore 16 alle 18 si tornerà sul campo. La giornata si chiuderà alle ore 18.30 con la consegna dei ragazzi alle famiglie.

"Dalla mattina alla sera saranno organizzate due sessioni di allenamento, mentre nella pausa pranzo ci sarà un menù sportivo grazie alla ditta Zanobini" afferma Pierpaolo Gozzoli, responsabile tecnico dei Summer Camp Fornacette. Dopo pranzo Jessica Trainer responsabile del Fc Fornacette Dance si occuperà dell’attività ricreativa dei ragazzi. "Saranno Camp di assoluto spessore, dove si andrà a cercare di migliorare il livello tecnico del ragazzo. Ogni giovedì sarà messa a disposizione anche la Beach Arena con il responsabile Federico De Maria, un’altra attività di multilateralità inserita nel camp per completare un percorso importante per i ragazzi" conclude Gozzoli.