L'Immunoped Pediatrica Dream Volley Pisa batte il Blu Volley Quarrata ed è promosso in serie B2

ImmunoPed Dream Volley - Blu Volley Quarrata 3 - 1 (25-23 15-25 25-21 25-22) Dream Volley: Bonciani, Campani, Ciampalini, Crecchi, Cresci, Forte, Melosi, Migliorini, Milicia, Perrottelli, Pettenon, Testi. Liberi: Casarosa, Ricoveri. All. Grassini. Blu Volley Quarrata: Bartolini C., Bartolini M., Becucci, Bucciantini, Checchi, Fasola, Lelli, Montagni, Morotti, Niccolani, Pistolesi, Santucci. Liberi: Ermini, Leggieri. All. Torracchi, Bettarini. Arbitri: Menicucci, Marchesi.



Il Dream dopo una stagione difficile batte nella gara della vita il Blu Volley di Quarrata nel penultimo turno dei play off e torna in serie B2. La squadra piazzatasi al terzo posto nel girone C ha dominato i play off con un unica sconfitta nella fase di qualificazione per poi accedere al girone finale dove ha vinto tutti gli incontri vincendo nelle prime tre giornate con il Carpe Diem Volley, il Giotti Victoria Volley, la Pallavolo Cascina. E' stata una gara difficile estremamente nervosa con la squadra ospite che anche quando dopo il terzo set era tagliata fuori dai giochi si è impegnata fino alla fine. Un primo set in sostanziale equilibrio giocato punto a punto sul finire le ospiti erano in vantaggio ma le gialloblu hanno saputo reagire e ribaltare la situazione vincendo il set per 25 a 23.



Nel secondo set il Dream accusa un calo di tensione che consente alla squadra ospite di conquistare un largo vantaggio e resistendo al ritorno di della ragazze di Grassini si aggiudica con merito il set. Terzo set giocato molto meglio dalle pisane che a loro volta impegnano molto le avversarie che non riescono a controbattere adeguatamente con i punti subiti che pesano sempre più sul morale, infatti per il Quarrata era d'obbligo vincere ottenendo i tre punti per giocarsela poi contro il Carpediem nell'ultima giornata, set che viene vinto bene dando ancora maggior determinazione. Nel quarto set ancora un sostanziale equilibrio in avvio poi il Quarrata che non ha mai mollato onorando la gara fino alla fine, recupera e si porta in vantaggio successivamente è il Dream che recupera a sua volta, allunga nel finale tenendo a distanza le avversarie e dopo due match point chiude l'incontro ed ottiene la meritata promozione.