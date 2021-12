La cena di Natale dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

È Natale e come ogni anno lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa festeggia con i soci, gli amici e tutti gli armatori. Quest’anno, dopo la cena del 2019 al Museo delle Navi Antiche di Pisa, sono state le splendide sale del Palazzo del Consiglio dei 12 in Piazza dei Cavalieri la cornice alla Cena per gli auguri. Al centro dei festeggiamenti gli armatori che sono la colonna portante di ogni club velico e per questo motivo, durante la cena, egregiamente allestita da Aurora catering, si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti che ha visto il Presidente del Club pisano, Roberto Lacorte, premiare personalmente gli armatori, per sottolineare l’importanza di questo gesto. Sono sfilati e applauditi da tutti: Benedetto Carbone, David Carpita, Franco Di Paco (nella foto Bacci), Ugo Faraguna, Giampiero Intrieri, Andrea Lacorte, Giovanni Manni, Gianluca Poli, Enrico Scaramelli. Un particolare riconoscimento è andato a Cristina Romoli, che in questo anno è stata la figura trainante del Club e ha dato una svolta portando professionalità e competenza. Altri armatori che sono sempre presenti sui nostri campi di regata, ma assenti alla cena: Andrea Pacinotti e Ferruccio Scalari. A tutti i soci, all’ingresso del Palazzo, è stato consegnato un cappello in maglia con ricamato il logo Ycrmp e per tutti appuntamento con le nuove iniziative in cantiere e con le regate del Campionato a primavera.