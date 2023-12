La Scintilla riporta il rugby a Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Grazie all’incessante impegno delle “TRE C”, la storica società della Scintilla ha riportato le competizioni rugbistiche sul territorio del Comune di Pisa per la prima volta nell’epoca post-Covid19.



Francesco Candido (Responsabile Tecnico Rugby), Antonio Cotroneo (Responsabile Sezione Rugby) e Carlo Coletti (Presidente Polisportiva Scintilla), hanno permesso a 120 ragazzi, dai 4 ai 12 anni, provenienti da varie realtà della Toscana come Lyons Livorno, Massa, Scandicci, Elba, Lucca, Bellaria Pontedera e La Spezia, di cimentarsi e divertirsi nei vari raggruppamenti questa domenica 10 dicembre, presso gli impianti di Oratoio.

Una fantastica giornata per i giovanissimi ragazzi pisani che per la prima volta si sono misurati contendendo l’ovale ai pari età sul proprio campo di allenamento.

Una giornata indimenticabile per Candido-Cotroneo-Coletti, che a tempo di record sono riusciti a mettere in piedi un raggruppamento in soli quattro mesi dalla fondazione della Sezione Scintilla Rugby.



E finalmente il Rugby è tornato a Pisa!