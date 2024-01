Lenergy Pisa Beach Soccer, ecco il nuovo staff gestionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Lenergy Pisa Beach Soccer ufficializza il nuovo staff dell’area gestionale. In vista della programmazione della stagione sportiva 2024, la società arricchisce l’organigramma di nuovi volti, dando seguito così alla spinta di rinnovamento nell’aria già da qualche settimana. Le chiavi degli uffici di segreteria passano in mano al segretario sportivo Mario Faugno e alla segretaria economa Francesca Alfano, con il compito di allestire dietro le quinte le fondamenta di questo anno sulla spiaggia. Incarichi di natura più prettamente logistica invece per Francesco Mangini, nuovo responsabile organizzativo. Alle tre novità di casa nerazzurra il benvenuto del presidente Alessandro Donati: “In vista dei numerosi impegni da onorare, abbiamo deciso di realizzare un organigramma più strutturato, in grado di poter lavorare su un arco di dodici mesi all’anno e di contribuire alla gestione delle numerose attività relative alla prima squadra, al settore giovanile e al programma dell’intera stagione”.