Lenergy Pisa Beach Soccer, Leandro Casapieri sul tetto del mondo

Si è svolto nel pomeriggio di lunedì il gala del Beach Soccer Stars 2023, in scena a Dubai, sede del prossimo mondiale al via giovedì 15 febbraio. In diretta sul sito web del Beach Soccer Worldwide gli spettatori da tutto il mondo hanno potuto seguire la cerimonia di consegna dei premi individuali riservati ai campioni di calcio da spiaggia. Nel corso dello spettacolo fiato sospeso dalle parti del litorale pisano per l’assegnazione del titolo di miglior portiere maschile, finito proprio tra le mani di Leandro Casapieri, estremo difensore del Lenergy Pisa BS fresco di conferma per la stagione ventura.

Grande emozione per Casapieri e per tutto l’ambiente del Lenergy Pisa, che si lascia andare alle parole del presidente Alessandro Donati: “È una soddisfazione immensa per tutti noi l’aver contribuito a questo traguardo apicale. Congratulazioni a Leandro, che in maglia nerazzurra ha iniziato un percorso ormai diversi anni fa e che adesso viene meritatamente riconosciuto come miglior portiere del mondo”. Nel corso del gala svelato anche il dream team del miglior quintetto dell’anno, in cui tra i pali si ritrova il nome di Casapieri, oltre a quello di Bruno Xavier, altro protagonista dei recenti successi del Lenergy Pisa che oggi ha riconquistato la maglia della nazionale brasiliana in vista del mondiale.

Queste le parole rilasciate a caldo da Casapieri: “Volevo ringraziare tutti, perché penso non esista un premio personale. Chi è qua ma anche tutti gli sportivi nel mondo sono il prodotto di un percorso. Sono molto fortunato perché ho una famiglia che mi ha insegnato tanto e ho incontrato due team che hanno fatto la differenza per me, che sono il Pisa Beach Soccer e la nazionale italiana. Voglio veramente ringraziare tutte quelle persone che fanno parte di questi due team, sia a livello di giocatori che a livello di staff, perché mi hanno dato veramente tanto e se sono qua è solo grazie a loro. Io sto percorrendo una strada ma loro mi stanno aiutando tutti. Non nomino nessuno perché sarebbe una lista infinita. Quindi grazie veramente a tutti!”.