Lenergy Pisa Beach Soccer, Michele Marianelli nuovo responsabile comunicazione

Il Lenergy Pisa Beach Soccer dà il benvenuto a Michele Marianelli, nuovo responsabile della comunicazione. Dopo quello di Enrico Santini, la società nerazzurra inserisce un altro nuovo volto nell’organigramma di questo 2024. Marianelli, 23 anni, rappresenterà il nuovo riferimento per la stampa e gestirà l’area comunicazione, affiancato dal prezioso supporto grafico e video di Daniele Bonanni. Saluta invece per motivi lavorativi Romina Orsini, che per anni ha svolto con passione e competenza mansioni di segreteria e di comunicazione. A Romina il ringraziamento a nome del presidente Alessandro Donati e della società tutta per la dedizione, la cura e l’attaccamento dimostrati. Consapevole che sarà sempre la prima tifosa nerazzurra, la famiglia del Lenergy Pisa augura a Romina le migliori soddisfazioni professionali e personali.