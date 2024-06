Argento a testa alta per il Lenergy Pisa Beach Soccer all'Euro Winners Cup

Per il secondo anno consecutivo sfuma in finale il sogno Euro Winners Cup per il Lenergy Pisa Beach Soccer, sconfitto 5-3 dai portoghesi dell’SC Braga. In vantaggio vanno i nerazzurri con il solito Edson Hulk, autore di 14 reti in 6 gare nella competizione. I locali ribaltano il parziale già nel primo periodo con le reti di Bokinha e Bê Martins. Hulk pareggia in avvio di secondo tempo, ma la sliding door è la rete di Léo Martins a 2 secondi dallo scadere del periodo. Felipe Silva allunga per il Braga, Barsotti risponde per il Lenergy Pisa, ma i giochi vengono di fatto chiusi dal gran colpo del portiere Pedro Mano, che dalla distanza batte Casapieri con la complicità del palo.

"Testa alta, siamo forti", sono le parole che risuonano tra sguardi e strette di mano nella squadra nerazzurra, orfana per l’occasione del leader tecnico Datinha, dell’allenatore Marrucci e del preparatore atletico Giacovelli. Tutti e tre risultavano infatti squalificati, causa espulsioni rimediate nella furente semifinale ricca di polemiche contro l’ACD O Sótão, vero e proprio spartiacque nel percorso del Lenergy Pisa in Portogallo. Nonostante l’amarezza, quello di Nazaré è un secondo posto importante per il sodalizio del presidente Alessandro Donati, con il merito di aver portato ancora una volta davvero in alto il nome di Pisa.

Dell’Euro Winners Cup 2024 non rimarranno soltanto un argento e bei ricordi, ma vivide dimostrazioni di forza e coraggio da parte della squadra capitanata da Stefano Marinai. Il Lenergy Pisa ha saputo superare le aspettative e arrivare a giocarsi fino in fondo la massima competizione continentale di beach soccer per il secondo anno consecutivo. L’argento sul petto brilla al suggestivo tramonto di Nazaré, che rivolge lo sguardo all’orizzonte dei prossimi impegni sportivi. L’Estádio do Viveiro non ha visto ospitato il finale sperato dai nerazzurri della sabbia, ma la città di Pisa può essere già orgogliosa di loro.