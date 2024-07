Lenergy Pisa bs, 1° posto in poule scudetto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

È un Lenergy Pisa BS vincente quello di scena a Lignano Sabbiadoro. Tre successi su tre per la squadra di Matteo Marrucci, che batte anche Farmaè Viareggio e chiude al primo posto la Poule Scudetto di Serie A Puntocuore. Il derby toscano è stappato da Simone Marinai dopo pochi istanti di gioco, poi Leo Martins e Gori ribaltano il parziale, prima che Pugliese illumini la beach arena con una splendida rovesciata. A rompere gli equilibri pensa la doppietta di Vaglini, che porta i nerazzurri in vantaggio al primo intervallo. Nella ripresa prima Gori accorcia le distanze, poi la doppietta di Hulk allunga in favore del Lenergy Pisa. Gori ancora a segno nel terzo periodo, risponde la rete di Barsotti e il tiro libero di Alessandro Remedi a un secondo dallo scadere fissa il risultato sul 5-7. È primato dunque per il Lenergy Pisa, che ottiene il miglior piazzamento per i play-off scudetto delle finali di San Benedetto del Tronto, dove a sfidare i nerazzurri della sabbia sarà la Lazio, fresca vincente della Poule Promozione.