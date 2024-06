Lenergy Pisa Beach Soccer ai quarti di Coppa Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Debutto con successo per il Lenergy Pisa BS in Coppa Italia Puntocuore, contro Brancaleone. Segna il primo tempo la doppietta di Hulk, in gol anche nel secondo e nel terzo periodo. Il poker del bomber brasiliano si accompagna nel secondo tempo al gol di Ott e alla prima gioia nel beach soccer di Luca Remedi. L’ultima frazione di gioco recita anche le reti di Pugliese e Mori per parte nerazzurra e quelle di Borrello e Patea per il Brancaleone. 8-2 è il risultato illustrato dai tabelloni al triplice fischio. Il Lenergy Pisa prosegue la propria avventura in Coppa Italia e nei quarti di finale di venerdì sarà nuovo scontro con il Catania FC. La gara avrà inizio alle ore 19:45, con diretta streaming da Messina sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti.