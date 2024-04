Lenergy Pisa bs, completa la rosa Samuele Bacci

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Samuele Bacci farà parte della prima squadra del Lenergy Pisa BS. Il giovane giocatore classe 2005 completa la rosa a disposizione di mister Matteo Marrucci, dopo le due stagioni da protagonista con l’under 20 nerazzurra. Queste le parole di Bacci: "Sono curioso di conoscere il tipo di approccio alla stagione tra i grandi, so che ci sarà da faticare molto, ma mi hanno parlato tutti bene di questo ambiente. Servirà impegno anche sotto l’aspetto mentale ma sono abituato a dare il massimo e lo farò sia per la maglia che per me stesso".