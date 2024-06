Lenergy Pisa Beach Soccer - Fvg Beach Soccer, accolto il reclamo della società nerazzurra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Lenergy Pisa BS comunica che, esaminato il reclamo con il quale si deduce l’irregolare posizione del giocatore Andrea Coppola (tesserato per la società FVG BS), impiegato nella gara odierna e squalificato per una gara effettiva nel Campionato di Beach Soccer 2023 con squalifica da scontare, e pertanto non avente titolo per partecipare alla gara, il Sost. Giudice Sportivo ha deliberato di accogliere il reclamo e di infliggere al FVG BS la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-10.