Lenergy Pisa BS, in campo la Next Gen

Sono scese in campo a Viareggio le formazioni Under 17 e Under 15 del Lenergy Pisa BS Next Gen, impegnate nella giornata di sabato nella fase preliminare dei rispettivi tornei di beach soccer. Grande prova dell’Under 17, che dopo aver battuto il Pietrasanta 3-2 con doppietta di Mancini cede solo ai tiri di rigore 4-5 dopo aver tenuto testa al Viareggio sul risultato parziale di 2-2. Accede alla fase successiva invece l’Under 15 nerazzurra, grazie al successo sul Pietrasanta per 4-1 condito dalle doppiette di Fanelli e Armani. MVP di giornata il portiere classe 2009 Pietro Gneri. Formazione U17: Gneri, Armani, Matteini, Coletta, Mazzini, Mancini, Arnesi, Ficarra. Formazione U15: Gneri, Armani, Gronchi, Guidi, Fanelli, Di Blasi, Malasoma, Ficarra.