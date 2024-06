Lenergy Pisa Beach Soccer in campo per la Coppa Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Tempo di nuovi impegni per il Lenergy Pisa BS, atterrato nella giornata di mercoledì a Messina per la Coppa Italia di Serie A Puntocuore. Reduci dal secondo posto in Euro Winners Cup, i nerazzurri vicecampioni d’Europa affronteranno giovedì il Brancaleone, squadra vincente il turno preliminare contro il Naxos BS. Non finiscono qui le novità per il gruppo allenato da mister Matteo Marrucci, perché a partire da questa settimana tornerà in campo Lorenzo Vaglini, attuale allenatore della formazione under 20 rossocrociata nonché uno dei giocatori storici del sodalizio del presidente Alessandro Donati. Nel corso di questi mesi Vaglini ha affiancato il ruolo di tecnico dei giovani nerazzurri con una preparazione fisica rimanendo vicino alla prima squadra e a molti dei suoi vecchi compagni. L’ottavo di finale di Coppa Italia sarà quindi l’occasione per rivedere Vaglini protagonista sulla sabbia, pronto a dare il proprio contributo alla causa pisana in Coppa Italia e in vista del prosieguo della stagione. La gara fra Lenergy Pisa e Brancaleone avrà inizio domani 27 giugno alle ore 19:45, con diretta streaming sul canale YouTube di Beach Soccer Italia.