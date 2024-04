Lenergy Pisa beach soccer, Lorenzo Vaglini nuovo allenatore dell'under 20

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L’estate si avvicina e in vista della stagione sulla sabbia il Lenergy Pisa BS sta presentando i volti dei protagonisti della prossima stagione di Serie A di beach soccer. Nel frattempo si scaldano i motori della squadra under 20, affidata quest’anno a Lorenzo Vaglini, storico giocatore nonché pedina del ciclo vincente nerazzurro. Alla guida tecnica Vaglini sarà affiancato dal preparatore atletico Dario Ficini e dal preparatore dei portieri Rossano Burchielli. Nelle vesti dirigenziali confermati il responsabile tecnico Next Generation Ernesto Pasquini e il responsabile generale Next Generation Alessandro Vaglini, dopo il successo della scorsa stagione che ha visto la qualificazione dell’under 20 alle final four del campionato e lo svolgimento del primo Trofeo del Litorale Pisano per il settore giovanile. Completa lo staff di Lorenzo Vaglini nelle vesti di collaboratore tecnico Leonardo Martin Miglionico, ex calciatore di Serie A con le maglie di Sampdoria, Livorno e Lecce. Negli ultimi anni l’ex difensore uruguaiano si è avviato alla carriera di allenatore fra Argentina e Italia, ricoprendo anche il ruolo di allenatore in seconda del Tigre al fianco di Mauro Camoranesi, e adesso si appresta a debuttare nel calcio da spiaggia. Queste le prime dichiarazioni di Lorenzo Vaglini da tecnico del Lenergy Pisa U20: «Ambisco a creare il prima possibile un gruppo compatto e coeso, oltre a trasmettere tutta la passione data e ricevuta da questo sport. Sarà poi importante migliorare quanto realizzato lo scorso anno a livello di risultati».