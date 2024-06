Lenergy Pisa bs sconfitto in Coppa Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sconfitta ai quarti di finale di Coppa Italia Puntocuore per il Lenergy Pisa BS, battuto a Messina 1-4 dal Catania FC. Il primo periodo è inaugurato dal gol di Eudin, mentre nel secondo periodo l’ex Camillo Augusto risponde al momentaneo pareggio di Paulinho. Nell’ultima frazione di gioco Jordan e Bruno Xavier allungano le distanze e sanciscono la vittoria siciliana. Volti amareggiati in casa nerazzurra al termine di una partita ricca di polemiche e condita dall’espulsione del preparatore atletico Giacovelli dalla panchina. Da sabato si lotterà per il miglior piazzamento possibile nella competizione (5°/8° posto), a partire dalla sfida al FVG BS alle ore 16:30. Diretta streaming sul canale YouTube di Beach Soccer Italia.