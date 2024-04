Lenergy Pisa bs, Tommaso Bernardeschi in prima squadra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Tommaso Bernardeschi è un nuovo portiere della prima squadra del Lenergy Pisa BS. Sarà il giovane classe 2004 ad affiancare Leandro Casapieri nel parco portieri 2024, dopo due stagioni nell’under 20 nerazzurra e il debutto in Euro Winners Cup lo scorso anno. Queste le parole di Bernardeschi: «Mi metterò a disposizione del mister, la strada in prima squadra è dura, avendo davanti a me il miglior portiere del mondo. Avere però la possibilità di allenarmi al fianco di Leandro rappresenta una fortuna immensa per me. A livello collettivo siamo una delle squadre più forti d’Italia e dovremo lottare per arrivare in fondo a ogni competizione, pur consapevoli del fatto che ci sono altre squadre di livello che si sono rafforzate».